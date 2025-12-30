Al cierre de mercados de este martes, 30 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7425. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.31%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.36%, mientras que en el último año su variación ha sido de -6.26%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Conoce la cotización de este martes, 30 de diciembre de 2025.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 3.66%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 6.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor.

En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el reciente incremento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos o políticos que han mejorado la confianza en la moneda.

El análisis de esta tendencia sugiere que la Libra esterlina podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones actuales en el mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 30 de diciembre de 2025.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.