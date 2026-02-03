En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este martes, 3 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7306. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.16%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.88%, mientras que en el último año su variación ha sido del -7.07%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Conoce la cotización de este martes, 3 de febrero de 2026.

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 5.19%, es menor que la volatilidad anual de 6.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía británica.

El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos recientes han influido favorablemente en la percepción de la moneda.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 3 de febrero de 2026.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.