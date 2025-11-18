En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7603 este martes, 18 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 0.03%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.14%, mientras que en el último año su variación ha sido del -5.14%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 3.13%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 4 indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este es el cuarto día consecutivo en el que la moneda ha experimentado un crecimiento, lo que sugiere un fortalecimiento en el mercado.Este aumento en la cotización puede ser un indicativo de confianza en la economía británica, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la estabilidad financiera a corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en los próximos días.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.