Al cierre de mercados de este martes, 16 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7448. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.37%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.32%, mientras que en el último año su variación ha sido del -7.87%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.22%, es menor que la volatilidad anual del 6.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía británica.

El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos recientes han influido favorablemente en la percepción de la moneda.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.