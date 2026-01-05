Al cierre de mercados de este lunes, 5 de enero de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7383. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.55%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.57%, mientras que en el último año su variación ha sido del -6.24%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.14%, es menor que la volatilidad anual del 6.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Este crecimiento consecutivo sugiere que la moneda está ganando fuerza en el mercado.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y dependerá de factores económicos y políticos que puedan influir en su comportamiento en el futuro. La estabilidad de la Libra esterlina será clave para mantener esta tendencia positiva.

