Al cierre de mercados de este lunes, 26 de enero de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7308. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.1%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -1.81%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -5.37%.

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 6.07%, es menor que la volatilidad anual de 6.71%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos cuatro días. Este aumento se refleja en un -1 positivo, lo que indica que la moneda ha ganado valor de manera constante.

A pesar de la tendencia positiva, es importante monitorear factores económicos que puedan influir en su estabilidad a largo plazo.

