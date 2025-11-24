Al cierre de mercados de este lunes, 24 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7627. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.05%.

La cotización de la Libra esterlina ha experimentado una leve variación del 0.26% en la última semana, mientras que en el último año ha mostrado una caída del 6.83%.

Fuente: narrativas-us

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 4.44%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos cuatro días. Este aumento se refleja en un -1 positivo, lo que indica que la moneda ha ganado valor de manera constante.Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina, posiblemente impulsado por factores económicos favorables o una mayor confianza en el mercado.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.