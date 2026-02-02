La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7322 este lunes, 2 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.22%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 1.40%, mientras que en el último año su variación ha sido de -5.61%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a largo plazo.

Conoce la cotización de este lunes, 2 de febrero de 2026.

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 9.92%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 6.75%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos cinco días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía británica.

La tendencia positiva de la Libra esterlina podría estar impulsada por factores como un crecimiento económico sólido o expectativas favorables en el mercado. Sin embargo, es importante monitorear cómo se desarrollan las condiciones económicas en el futuro cercano.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.