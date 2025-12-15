En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este lunes, 15 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7477. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.08%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.57%, mientras que en el último año su variación ha sido del -7.21%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 4.31%, es menor que la volatilidad anual de 6.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor.









En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el reciente incremento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos o políticos que han mejorado la confianza en la moneda.









El análisis de esta tendencia sugiere que la Libra esterlina podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones actuales en el mercado.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.