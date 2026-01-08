El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7444 este jueves, 8 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.17% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.20%, mientras que en el último año su variación ha sido de -4.10%.

Conoce la cotización de este jueves, 8 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.58%, es menor que la volatilidad anual del 6.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha experimentado un aumento constante. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con su desempeño en días anteriores.

El análisis de esta tendencia indica que factores económicos recientes, como un aumento en la confianza del consumidor y datos positivos del mercado laboral, podrían estar impulsando la apreciación de la Libra esterlina.

