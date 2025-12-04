En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7499 este jueves, 4 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del 0.13% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.73%, mientras que en el último año su variación ha sido del -6.29%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 6.70%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que es menor que la volatilidad anual del 7.09%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una disminución en la cotización de la Libra esterlina. Sin embargo, la estabilidad se habría indicado con un dato de 0, lo que no es el caso hoy.

Este aumento en la cotización sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos positivos recientes.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.