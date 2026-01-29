El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7246 este jueves, 29 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.06% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -1.13%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.36%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 9.04%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 6.78%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. En comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento constante en su valor durante los últimos dos días.

Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o una mayor confianza de los inversores.

