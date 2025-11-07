En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8645 este viernes, 7 de noviembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -0.71% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.29%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.10%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.49%, es menor que la volatilidad anual del 7.90%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea.En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.