El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8429 este viernes, 30 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.96% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una leve disminución del -0.02%, mientras que en el último año, su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -8.05% en su valor.

Conoce la cotización de este viernes, 30 de enero de 2026.

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 11.41%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 7.47%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha registrado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

La tendencia al alza indica un posible aumento en la confianza del mercado hacia el Euro, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro.

Este crecimiento sostenido podría atraer a más inversores, lo que a su vez podría consolidar aún más la posición del Euro en el mercado internacional.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.