En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8616 este viernes, 28 de noviembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -0.03% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.78%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.21%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Fuente: narrativas-us

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.11%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede verse afectada por factores externos, como decisiones políticas o cambios en el mercado global. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá a largo plazo.

Fuente: narrativas-us

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.