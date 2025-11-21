En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8686 este viernes, 21 de noviembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del 0.24% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.01%, mientras que en el último año su variación ha sido de -11.01%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Fuente: narrativas-us

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 1.73%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.87%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, marcando el sexto día consecutivo de incrementos. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores, donde se observaban fluctuaciones más moderadas.

La tendencia al alza indica un posible aumento en la confianza del mercado hacia el Euro, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro.

Este patrón sugiere que los inversores están optimistas sobre el futuro del Euro, lo que podría influir en decisiones de inversión y comercio en el corto plazo.

Fuente: narrativas-us

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.