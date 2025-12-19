En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.853 este viernes, 19 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del 0.16% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.15%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.76%.

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 1.51%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea.

El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene este impulso, podríamos ver un mayor interés en inversiones en euros, lo que podría influir en el mercado financiero en general.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.