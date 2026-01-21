El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8561 este miércoles, 21 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.36% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.29%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.24%.

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.02%, es menor que la volatilidad anual del 7.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

El análisis de esta tendencia indica que factores económicos recientes han influido favorablemente en la percepción del Euro, lo que podría continuar impulsando su valor en el corto plazo.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.