El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8596 este martes, 9 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del 0.06% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.05%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.91%. Esta tendencia a la baja refleja un debilitamiento significativo de la moneda en el mercado.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.79%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. En comparación con los días anteriores, el Euro ha ganado terreno, lo que sugiere un fortalecimiento en el mercado.Este aumento en la cotización del Euro puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el corto plazo.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.