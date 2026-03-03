La cotización del euro cerró a USD 0.8602 este martes, 3 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 1.15%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.30%, mientras que en el último año su variación ha sido de -2.75%. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.13%, es mayor que la volatilidad anual del 7.28%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda europea frente a otras divisas. La tendencia positiva indica un posible aumento en la confianza del mercado hacia el Euro, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro. Este comportamiento sugiere que los inversores están optimistas sobre el futuro económico de la región. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.