Al cierre de mercados de este martes, 3 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8463. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.28%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.51%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.04%.

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 10.35%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 7.45%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, marcando su cuarto día consecutivo de incremento. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

La tendencia al alza indica un posible aumento en la confianza del mercado hacia el Euro, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro.

Este patrón sugiere que los inversores están optimistas sobre el futuro del Euro, lo que podría influir en decisiones de inversión y comercio en el corto plazo.

