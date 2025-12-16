La cotización del euro cerró a USD 0.8505 este martes, 16 de diciembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.18%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.10%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.38%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.01%, es menor que la volatilidad anual del 7.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento reciente.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una pérdida de valor del Euro. Sin embargo, la estabilidad se habría reflejado si el dato hubiera sido igual a cero.

En resumen, la tendencia actual del Euro sugiere un fortalecimiento en el mercado, lo que podría influir en decisiones de inversión y comercio.

