La cotización del euro cerró a USD 0.8607 este lunes, 9 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del -0.59%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.68%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.72%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 7.33%, es mayor que la volatilidad anual del 7.22%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora en la cotización sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado internacional. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que indicaría una depreciación del Euro frente a otras divisas. La estabilidad en la cotización es crucial para la economía, ya que influye en el comercio y la inversión. En resumen, la tendencia positiva del Euro hoy refleja un clima favorable en el mercado, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la confianza en la economía europea. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.