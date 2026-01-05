Al cierre de mercados de este lunes, 5 de enero de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8526. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.02%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.38%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.60% en su cotización.

Conoce la cotización de este lunes, 5 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 1.75%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía europea.

En resumen, la tendencia positiva del Euro refleja un posible crecimiento económico y estabilidad en la región.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 5 de enero de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.