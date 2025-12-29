La cotización del euro cerró a USD 0.8496 este lunes, 29 de diciembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 0.13%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.53%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.01%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.70%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.48%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. En comparación con los días anteriores, el Euro ha ganado terreno, lo que sugiere un fortalecimiento en el mercado.

Este aumento en la cotización del Euro puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el corto plazo.

