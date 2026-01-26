En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8413 este lunes, 26 de enero de 2026, cifra que refleja una alteración del -0.21% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -2.08%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.13%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

Conoce la cotización de este lunes, 26 de enero de 2026.

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 7.46%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 7.37%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

El análisis de esta tendencia indica que factores económicos recientes han influido favorablemente en la percepción del Euro, lo que podría continuar impulsando su valor en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 26 de enero de 2026.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.