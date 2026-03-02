La cotización del euro cerró a USD 0.8556 este lunes, 2 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 1.24%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.91%, mientras que en el último año su variación ha sido del -2.95%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.20%, es mayor que la volatilidad anual del 7.28%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el dato de 1 sugiere un cambio favorable en su cotización. Este aumento podría estar relacionado con factores económicos o políticos que han influido en la percepción del Euro en el mercado. En resumen, la tendencia positiva del Euro hoy sugiere un fortalecimiento de la moneda en el contexto actual. Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.