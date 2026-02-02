La cotización del euro cerró a USD 0.8485 este lunes, 2 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 1.53%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.62%, mientras que en el último año su variación ha sido del -6.29%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Conoce la cotización de este lunes, 2 de febrero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 12.64%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 7.56%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

El análisis de esta tendencia indica que factores económicos recientes han influido favorablemente en la percepción del Euro, lo que podría continuar impulsando su valor en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 2 de febrero de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.