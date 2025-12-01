Al cierre de mercados de este lunes, 1 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8611. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.14%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.79%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.36%.

Fuente: narrativas-us

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 2.46%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía europea.

El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos recientes han influido favorablemente en la cotización del Euro.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.