En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.858 este jueves, 8 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.28% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.82%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 7.44% en su cotización.

Conoce la cotización de este jueves, 8 de enero de 2026.

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.25%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.42%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha experimentado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

El análisis de esta tendencia indica que el Euro podría estar recuperando confianza en el mercado, lo que podría influir en futuras decisiones económicas y financieras.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.