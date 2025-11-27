En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del euro cerró a USD 0.8622 este jueves, 27 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -0.29%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.55%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.39%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Fuente: narrativas-us

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que es del 3.14%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo de los factores económicos y políticos que influyen en la cotización del Euro será crucial para entender su futuro.

Fuente: narrativas-us

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.