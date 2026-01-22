El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.851 este jueves, 22 de enero de 2026, cifra que refleja una alteración del -0.2% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.21%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.06%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.62%, es menor que la volatilidad anual del 7.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios. Un análisis más profundo de los factores que influyen en la cotización del Euro será crucial para entender si esta tendencia se mantendrá a largo plazo.

