La cotización del euro cerró a USD 0.8627 este jueves, 19 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -0.45%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.60%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.92%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 7.32%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 7.26%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el contexto económico global. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.