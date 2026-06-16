Entre los bienes más comunes a embargar están los salarios

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene un mecanismo de embargos que utiliza para intervenir todo tipo de bienes en el caso de que un contribuyente no cumpla con sus obligaciones fiscales.

Entre los bienes más comunes a embargar están los salarios. Y si bien no se trata de un proceso automático, es una medida que el organismo está autorizado a tomar en caso de que no se siga el protocolo indicado.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene un mecanismo de embargos. El Cronista

El IRS retendrá los salarios de todos los trabajadores: ¿En qué casos pueden tomar esta medida?

El IRS puede avanzar con un embargo de salario o Wage Levy cuando el trabajador tiene deudas tributarias impagas y no respondió a los avisos previamente emitidos por la agencia. Esto quiere decir que no se trata de un proceso automático, sino que se deben seguir una serie de pasos.

Solo después de ello, IRS podrá ordenar al empleador que retenga una parte del salario y lo envíe al gobierno federal. Es importante aclarar que este proceso no algo de una vez: se seguirán aplicando retenciones hasta que:

La deuda queda totalmente cancelada

El contribuyente acuerda otra forma de pago con el IRS

El organismo libera el embargo

Expira el período legal de cobro

Embargo de sueldos: ¿Cómo sé si me van a retener el salario?

Cuando el IRS tenga planeado avanzar con un embargo después de determinar que existe una deuda tributaria, se enviará una factura o aviso de pago, varias veces.

Luego, llega el Final Notice of Intent to Levy, al que le sigue un aviso sobre el derecho a una audiencia. El contribuyente tiene hasta 30 días para responder o regularizar la situación.

Solo llegados a este escenario, IRS tendrá la autorización para avanzar con un embargo sobre sus bienes, entre ellos el salario.

¿Cómo evitarlo?

Lo recomendado para evitar esta situación es: