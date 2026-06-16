El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV) ha anunciado una modificación en los requisitos para registrar vehículos, la cual afecta directamente a aquellos que no posean la documentación necesaria a su nombre.

De acuerdo con la normativa actual, el sistema ahora exige la entrega obligatoria de documentación personal que sea válida y esté actualizada, lo que podría ocasionar que aquellos que no satisfagan estos requisitos queden excluidos del registro.

Texas refuerza los criterios para el registro de vehículos

El Departamento de Vehículos Motorizados estatal ha dictaminado que, a partir de marzo de 2026, los individuos que deseen registrar un vehículo deberán presentar una identificación válida y prueba de estatus legal en el país.

Entre los documentos aceptados se incluyen licencias de conducir vigentes, pasaportes o identificaciones oficiales emitidas por organismos gubernamentales. Sin la presentación de estos requisitos, el trámite no podrá ser completado.

Asimismo, las autoridades han enfatizado que el vehículo debe encontrarse registrado a nombre del titular que presenta la documentación, lo cual refuerza el control sobre la propiedad y la legalidad del registro.

Los individuos que deseen registrar un vehículo deberán presentar una identificación válida y prueba de estatus legal en el país. Fuente: Shutterstock. Shutterstock

Anularán todos los registros de los que no completaron el trámite a su nombre

La nueva normativa establece que aquellos individuos que no puedan demostrar su identidad o estatus legal podrían enfrentar restricciones en el registro de sus vehículos. Esto implica que no podrán llevar a cabo el trámite ni renovar la documentación pertinente.

Además, el incremento en la rigurosidad de los controles podría resultar en la invalidez de ciertos registros si no satisfacen los nuevos criterios establecidos por el sistema estatal.

Qué documentación requiere el DMV para conservar el registro vigente

Para llevar a cabo el registro o la renovación de un vehículo en Texas, las autoridades competentes exigen la presentación de documentación fundamental que acredite tanto la identidad de la persona solicitante como la propiedad del vehículo en cuestión.

Entre los requisitos esenciales se encuentran:

Identificación oficial con foto válida

Prueba de propiedad del vehículo , como el título o un registro anterior

Comprobante de seguro vehicular que cumpla con lo estipulado por la ley

Datos del vehículo, como número de identificación (VIN)