No cumplir con este tipo de obligaciones pueden derivar en la suspensión total de la matrícula.

En el estado de Nueva York, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) tiene reglas muy estrictas sobre el pago de peajes u otras tarifas relacionadas a multas. No cumplir con este tipo de obligaciones pueden derivar en la suspensión total de la matrícula.

Manejar por las calles de Nueva York con una matrícula suspendida es considerado por la legislación vigente en Nueva York como un delito menor, por lo que puede derivar en multas y procesos judiciales.

Manejar por las calles de Nueva York con una matrícula suspendida es considerado por la legislación vigente en Nueva York como un delito menor Chat GPT | IA

El Gobierno suspenderá una a una todas las matrículas: ¿En qué condiciones el DMV puede tomar esta medida?

La suspensión de la matrícula puede llevarse a cabo cuando el conductor acumula tres o más infracciones de peaje dentro de un periodo de cinco años, o una deuda total de al menos 200 dólares en peajes y cargos asociados durante el mismo periodo de tiempo.

Es importante resolver las deudas pendientes una vez que suspenden la matrícula antes de intentar rehabilitarla o volver a circular con el vehículo, ya que manejar un vehículo en estas condiciones puede derivar en sanciones económicas o penas de cárcel.

¿Cómo evitar la suspensión de la matrícula de parte del DMV?

Para evitar la suspensión de tu matrícula, las autoridades recomiendan tomar medidas tempranas cuando se informe sobre la deuda, antes de que la entidad avance a la etapa de sanciones.

En primer lugar, se deben pagar los peajes, multas y cargos administrativos dentro de los plazos establecidos por el estado. Asimismo, también se tiene que mantener actualizada la información de contacto a la que está asociada el vehículo y a la cuenta E-ZPass.

También hay que revisar periódicamente el estado de la cuenta y asegurarse de que tenga fondos suficientes. A su vez, se debe atener a cualquier aviso de infracción o de deuda que haya enviado la autoridad de peajes.











