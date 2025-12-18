En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8527 este jueves, 18 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del 0.19% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio de aproximadamente 0.11%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -11.39% en su cotización.

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.60%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. En comparación con los días anteriores, el Euro ha ganado terreno, lo que sugiere un fortalecimiento en el mercado.

Este aumento en la cotización del Euro puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el corto plazo.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.