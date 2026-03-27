El pasaporte estadounidense es un documento fundamental para todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados que viajen como nacionales al exterior, pues se encuentra dentro de la lista de obligatorios para este tipo de traslado. En ese sentido, el Departamento de Estado publicó en su sitio web oficial la lista completa de locaciones en las que se realizarán Ferias de Aceptación de Pasaportes hasta fines de marzo. Estas ubicaciones están destinadas a quienes deban gestionar un ejemplar desde cero pero no puedan realizarlo de la forma tradicional por motivos de agenda, pues se trata de instalaciones autorizadas con personal especializado que operan en días y horarios alternativos a los centros convencionales, donde el trámite puede iniciarse con facilidad. Hasta fin de mes, podrán tramitar su pasaporte quienes cumplan con los criterios de elegibilidad y se presenten en cualquiera de los siguientes establecimientos City of Los Banos (J St 520, Los Banos, CA) Stanislaus County Clerk Recorder (Modesto, CA) Nick Blom Salida Library (Salida, CA) Old County Courthouse (W Santa Ana Blvd 211, Santa Ana, CA) Turlock Public Library (Turlock, CA) Metairie Post Office (Metairie, LA) Jefferson County Courthouse (Beaumont, TX) Cameron County District Clerk (E Levee St 1034, Brownsville, TX) Reston Post Office (Reston, VA) Rockland Community College Eugene Levy Fieldhouse (College Rd 145, Suffern, NY) Office Pasaportes Arecibo (Centro de Convenciones José Miguel Class, Carr. 670, Manatí, PR) CDT Gualberto Rabell (Calle Cerra 900, San Juan, PR) Aquí pueden consultarse qué locaciones requieren citas, sus ubicaciones exactas y sus respectivos horarios de atención. El calendario de abril ya se encuentra publicado para las próximas semanas. Para realizar el trámite es esencial cumplir con la siguiente documentación e instancias Cuando la petición se esté procesando, un correo electrónico se lo notificará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link.