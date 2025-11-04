En muchas cocinas hay un objeto cotidiano que esconde algo inesperado: oro de 22 quilates. Aunque parece un simple electrodoméstico, su interior guarda piezas diminutas de gran valor que muchos desconocen.

Este hallazgo ha despertado interés entre quienes reciclan aparatos electrónicos , ya que varios contienen componentes con metales preciosos usados para mejorar la conductividad y evitar la corrosión. Uno de ellos está en casi todos los hogares y puede valer miles de dólares si se aprovecha correctamente.

¿Qué tiene este electrodoméstico que lo vuelve tan valioso?

Ciertos aparatos de cocina esconden circuitos y conectores recubiertos en oro. Se trata de una capa muy fina, utilizada por su alta capacidad conductora y su resistencia a la oxidación. Ese detalle, invisible a simple vista, transforma lo común en una fuente de dinero insospechada.

El más destacado es el horno microondas. En su interior, las placas electrónicas y contactos dorados pueden contener oro de 22 quilates. Si bien la cantidad por unidad es mínima, al juntar varios aparatos viejos el valor se multiplica . Empresas de reciclaje confirman que, procesados a gran escala, estos componentes pueden alcanzar miles de dólares por tonelada.

¿Cómo encontrar y aprovechar ese oro oculto?

Antes de abrir cualquier microondas para extraer el oro sus componentes, debe estar desconectado y descargado. Luego, se recomienda revisar estas partes:

Placa de circuito principal: contiene los conectores con baño de oro.

Interruptores y relés: algunos modelos poseen contactos dorados.

Magnetrón: puede incluir pequeñas piezas metálicas valiosas.