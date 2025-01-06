La batería del celular es uno de los componentes más sensibles, y su deterioro suele estar relacionado con hábitos que muchos usuarios desconocen.

Uno de los errores más comunes y perjudiciales es dejar el celular cargando toda la noche. A continuación, los detalles de por qué es dañino y cómo proteger la batería de tu dispositivo.

¿Por qué es malo cargar el celular toda la noche?

Cuando un celular permanece conectado durante varias horas, especialmente durante la noche, la batería entra en ciclos de sobrecarga innecesarios.

Aunque los dispositivos modernos cuentan con sistemas de protección, las baterías de iones de litio sufren desgaste cuando se mantienen al 100% por largos periodos. Este hábito puede reducir la vida útil de tu batería de forma significativa.

Consejos para cuidar la batería de tu celular

Para evitar el desgaste prematuro y mantener la batería en buen estado, seguí estas recomendaciones: