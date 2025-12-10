Un inusual movimiento militar volvió a darle protagonismo al Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), donde se instaló un campamento operativo junto a la pista 17.

Allí han llegado, en cuestión de días, varias aeronaves de gran capacidad como parte del acuerdo firmado entre Estados Unidos y el Gobierno dominicano.

Despliegue logístico y acceso completamente restringido

En el área perimetral se observan vehículos cisterna, camionetas, autobuses, equipos de comunicaciones y unidades militares, todos distribuidos alrededor de un centro de operaciones montado a pocos metros de la pista. Todo se ejecuta bajo supervisión militar y con protocolos estrictos que impiden el acceso a civiles y medios acreditados.

Los aviones aterrizan y despegan de forma escalonada, mientras personal militar estadounidense coordina la descarga y distribución del cargamento, que se moviliza directamente hacia el campamento temporal.

Qué transportan los aviones militares

Las cargas incluyen vehículos, equipos de comunicación, alimentos y suministros especializados, vinculados al plan de ayuda humanitaria que Estados Unidos desarrolla en cooperación con el gobierno dominicano.

Según la información disponible, todo forma parte de un operativo logístico binacional, manejado con máximo hermetismo y fuertes medidas de seguridad.

Cuáles son las aeronaves de gran tonelaje involucradas

Entre los modelos detectados destacan:

C-5 Super Galaxy

C-17 Globemaster III

Estas aeronaves son conocidas por su gran capacidad de carga y por participar en misiones humanitarias, estratégicas y de transporte militar a nivel internacional.

Los vuelos han llegado tanto al AILA José Francisco Peña Gómez como a la Base Aérea de San Isidro, donde el primer C-5 aterrizó, mientras que un C-17 hizo lo propio en el AILA durante el fin de semana.

Tropas militares estadounidenses instalaron un campamento en la pista 17

En las inmediaciones de la pista 17 se ha desplegado un contingente compuesto por militares estadounidenses y agentes del CESAC, coordinando cada fase del aterrizaje, descarga y despacho del material. El acceso permanece totalmente prohibido incluso para empleados del aeropuerto.

Desde Aerodom, operadores del AILA, afirmaron que no participan directamente en el operativo, limitando su intervención a asegurar la continuidad de las operaciones regulares.

El acuerdo entre ambos gobiernos

El operativo está respaldado por la autorización otorgada por el Gobierno dominicano el 26 de noviembre, permitiendo el uso temporal de zonas restringidas en el AILA y la Base Aérea de San Isidro para operaciones logísticas de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

El anuncio fue realizado por el presidente Luis Abinader luego de una reunión privada con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en el Palacio Nacional.