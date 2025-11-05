Elon Musk podría dejar de ser una de las personas más millonarias del mundo tras una negativa de la junta de inversores en relación al paquete salarial que le había ofrecido Tesla. Este clima de tensión, en medio de una caída en las ventas globales de la compañía, puede poner en riesgo su fortuna y liderazgo.

La compañía busca aprobar un nuevo plan de compensación millonario para Musk, considerado uno de los más grandes de la historia corporativa, que le permitiría aumentar su participación accionaria si Tesla logra ciertos objetivos de crecimiento. Sin embargo, el debate interno ha generado incertidumbre en los mercados, ya que de su aprobación depende buena parte del valor total de la fortuna del magnate.

Tiembla Elon Musk: Tesla podría retirar el paquete salarial y dejaría de ser el empresario más millonario del mundo

La compañía Tesla anunció meses atrás que Elon Musk podría ganar un paquete salarial de un billón de dólares si cumple con las condiciones que la empresa quiere alcanzar para disparar las ventas. Sin embargo, uno de los principales fondos de inversión internacionales anunció que votará en contra del plan, al considerar que otorga un poder excesivo al empresario y diluye las acciones del resto de los inversores.

Esta postura podría frenar la aprobación del proyecto y comprometer la estabilidad financiera de Tesla en el corto plazo.

A esto se suma el mal momento comercial de la compañía, que ha registrado una caída del 13% en las entregas globales y un fuerte retroceso en sus ventas en Europa y Asia. Si la empresa no logra recuperar su ritmo de crecimiento, el patrimonio personal de Musk, basado en gran parte en el valor de las acciones de Tesla, podría desplomarse en cuestión de semanas.

¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir Elon Musk para Tesla?

Aumentar la capitalización bursátil de la empresa de un billón a 8,5 billones de dólares .

Cumplir objetivos anuales de ingresos y rentabilidad en cada etapa de expansión.

Mantener su puesto como director ejecutivo y garantizar la estabilidad de liderazgo.

Lograr avances concretos en innovación tecnológica y producción sostenible.

Superar los márgenes de ganancia de la industria automotriz eléctrica global.

Consolidar la presencia internacional de Tesla en mercados emergentes clave.

El cumplimiento de estas condiciones no solo definiría el monto de su compensación, sino también su permanencia como el empresario más rico del mundo, en un contexto donde su fortuna depende casi por completo del destino de Tesla.