La visa americana es un documento esencial para la mayoría de los turistas que deciden visitar Estados Unidos. Sin embargo, existe un programa que permite a determinadas personas tramitar un permiso alternativo para viajar por placer o negocios durante un máximo de 90 días: el Visa Waiver Program (VWP) o Programa de Exención de Visa.

En total son 42 las naciones que actualmente forman parte de este convenio y Chile es el único país de Latinoamérica que se encuentra confirmado como miembro, por lo que sus ciudadanos pueden realizar el trámite para poder viajar sin visa a EE.UU. si así lo desean.

Qué permiso se necesita para viajar de esta manera y cómo se obtiene

Los ciudadanos chilenos o de alguno de los países miembros que decidan trasladarse de esta manera deberán presentar una autorización ESTA, que se tramita mediante el Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes.

En estos casos, será fundamental contar con un pasaporte electrónico dado que este tipo de ejemplares contienen un chip con información biométrica y biográfica de su portador.

Requisitos paso a paso para tramitar la autorización ESTA

Según lo indica el Departamento de Seguridad Nacional, para presentar la solicitud se deberán cumplir las siguientes condiciones

Tener un pasaporte válido de alguna de las naciones participantes del VWP

Proporcionar una dirección de correo electrónico vigente

Brindar dirección y número de teléfono

Otorgar un teléfono y correo electrónico de un contacto de emergencia

Pagar la tarifa de solicitud, que con el nuevo aumento es de USD 40

El trámite puede iniciarse clicando aquí.

Otros ciudadanos que pueden tramitar este permiso para viajar sin visa americana

De acuerdo con lo detallado por las autoridades, sin contar a Chile, los países con exención de visado son

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Corea del Sur

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

En general, los pasaportes de estos ciudadanos deben contar con al menos 6 meses de validez después del momento en el que planean regresar del viaje, a no ser que se encuentren en el Club de los Seis Meses y estén exentos de este requisito.

Cuánto dura este documento para ingresar a EE.UU. legalmente sin visa americana

La autorización ESTA se mantiene vigente durante dos años -en los que pueden realizarse múltiples visitas- o hasta que venza el pasaporte del viajero, lo que suceda primero.