Un nuevo requisito oficial fue confirmado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), modificando un paso clave para las solicitudes de ciudadanía y de residencia permanente o Green Card.

De acuerdo con el comunicado oficial, ahora se solicitará que todas las personas que desean ajustar su estatus mediante formulario papel cumplan con la nueva condición, vigente desde fines de octubre.

Nuevo requisito confirmado: Estados Unidos rechazará solicitudes de ciudadanía y residencia a quienes no cumplan esto

"Más del 90% de nuestros pagos provienen de cheques y giros postales, lo que provoca retrasos en el procesamiento y aumenta el riesgo de fraude y pérdida de pagos", afirmó Matthew Tragesser, portavoz de USCIS.

En ese marco, desde el pasado 28 de octubre se dejaron de aceptar todos los pagos con cheques, giros postales o cualquier otro medio que no sea electrónico para los formularios presentados en papel.

Cómo cumplir con el nuevo requisito que Estados Unidos implementó

Quienes deban presentar en papel su formulario N-400 para convertirse en ciudadanos estadounidenses o su formulario L-485 para adquirir una Green Card tendrán que abonar mediante una de las siguientes vías

Tarjeta de crédito o débito , mediante el Formulario G-1450

Débito directo (ACH) desde una cuenta bancaria en EE.UU., usando el Formulario G-1650

En casos limitados, los solicitantes podrían estar exentos de cumplir con la nueva normativa.