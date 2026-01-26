Seguro Social | Depositan dinero en las cuentas bancarias de todas las personas en esta lista: cuándo cobro en noviembre 2025

El Gobierno de los Estados Unidos avanzó con un endurecimiento de los controles sobre los beneficiarios del Seguro Social, una medida que impacta directamente en quienes reciben pagos mensuales y realizan viajes fuera de Estados Unidos. El objetivo oficial es reforzar la supervisión y evitar cobros indebidos, aunque la decisión generó preocupación entre millones de personas.

El cambio se apoya en una actualización administrativa que permite a los organismos federales cruzar información de viajes internacionales para verificar si los beneficiarios cumplen con las condiciones necesarias para seguir recibiendo el dinero. A partir de ahora, los desplazamientos al exterior tendrán un peso mayor al momento de evaluar la continuidad de los pagos.

Cambia el Seguro Social: las autoridades vigilan los viajes de los beneficiarios

La Administración del Seguro Social comenzó a aplicar un sistema más estricto de control que toma en cuenta la cantidad y duración de los viajes al extranjero realizados por los beneficiarios. Esta información será utilizada para comprobar si la persona respeta las reglas vigentes del programa.

Hasta ahora, muchos beneficiarios debían informar manualmente sus salidas del país. Con el nuevo esquema, las autoridades podrán verificar los viajes a través de registros oficiales, reduciendo el margen de error y aumentando el nivel de fiscalización. El foco está puesto en detectar situaciones que puedan afectar la elegibilidad.

SSA anunció un nuevo protocolo de vigilancia para los beneficiarios que realizan viajes al exterior. Fuente: Archivo.

Por qué los viajes pueden poner en riesgo los pagos mensuales

El SSA establece límites claros respecto a la permanencia fuera de Estados Unidos, especialmente para quienes reciben ciertos tipos de beneficios. Cuando esos límites se superan, los pagos pueden suspenderse temporalmente o cancelarse.

Con el endurecimiento de los controles, los viajes prolongados o frecuentes podrían derivar en revisiones automáticas del caso. Las autoridades buscan determinar si el beneficiario mantiene residencia efectiva en el país y si continúa cumpliendo con los requisitos exigidos por el programa.

Quiénes pueden perder sus pagos del Seguro Social

Este cambio afecta principalmente a grupos específicos dentro del universo de beneficiarios del Seguro Social.

Personas que reciben beneficios sujetos a residencia en Estados Unidos

Beneficiarios que realizan viajes internacionales prolongados.

Quienes salen del país en reiteradas oportunidades durante el año.

Personas que no informan correctamente sus movimientos al exterior.

Para estos casos, los viajes podrían convertirse en un factor clave al momento de evaluar la continuidad de los pagos.