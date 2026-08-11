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FEMA y AmeriCorps están buscando constantemente voluntarios que se inscriban a un programa de servicio destinado a viajar por distintas partes de Estados Unidos mientras se colabora con la gestión de emergencia y la asistencia a la comunidad frente a desastres ambientales.

Este programa, conocido como FEMA Corps tiene una duración de casi un año (10-11 meses) y durante este período se cubren gastos alimentarios, traslados y alojamiento. Al finalizar, se entregan más de 7,300 dólares para utilizar en gastos educativos.

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Estas son las tareas que deberían realizar los voluntarios

Esta colaboración entre la Agencia Federal Para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el programa de servicio voluntario AmericoCorps NCCC tiene como fin que los participantes se unan a equipos para desplazarse por diferentes regiones del país y apoyar actividades relacionadas con

  • Gestión de emergencias
  • Planificación de misiones
  • Respuesta y recuperación ante desastres
  • Coordinación de operaciones
  • Tareas administrativas y logísticas

A cambio se ofrece alojamiento gratuito, comidas cubiertas durante todo el programa, transporte y viajes vinculados con el servicio, formación, algunos beneficios sanitarios y una asignación para gastos personales. El traslado de ida y vuelta al hogar del voluntario también está cubierto.

El programa está orientado a jóvenes adultos.
El programa está orientado a jóvenes adultos.

Entregarán más de 7,300 dólares al terminar el programa

Al completar el período de servicio, se otorga acceso a la Beca Educativa Segal Americops, cuyo beneficio actual supera los 7,300 dólares y puede utilizarse para

  • Estudios futuros
  • Matrículas educativas
  • Pago de préstamos estudiantiles calificados

Asimismo, se explica que los participantes podrían acceder a una red de empleadores y programas educativos vinculados a AmeriCorps.

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Qué requisitos piden a los voluntarios para poder inscribirse y viajar por Estados Unidos

Para poder ser elegible para el beneficio será necesario

  • Tener entre 18 y 24 años
  • Ser ciudadano estadounidense
  • Estar disponible para servir durante 10 o 11 meses a tiempo completo
  • Aprobar satisfactoriamente una prueba inicial de detección de drogas
  • Tener disposición para viajar frecuentemente por el país

Las inscripciones se realizan mediante el portal MyAmeriCorps 