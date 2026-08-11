FEMA y AmeriCorps están buscando constantemente voluntarios que se inscriban a un programa de servicio destinado a viajar por distintas partes de Estados Unidos mientras se colabora con la gestión de emergencia y la asistencia a la comunidad frente a desastres ambientales.

Este programa, conocido como FEMA Corps tiene una duración de casi un año (10-11 meses) y durante este período se cubren gastos alimentarios, traslados y alojamiento . Al finalizar, se entregan más de 7,300 dólares para utilizar en gastos educativos.

Estas son las tareas que deberían realizar los voluntarios

Esta colaboración entre la Agencia Federal Para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el programa de servicio voluntario AmericoCorps NCCC tiene como fin que los participantes se unan a equipos para desplazarse por diferentes regiones del país y apoyar actividades relacionadas con

Gestión de emergencias

Planificación de misiones

Respuesta y recuperación ante desastres

Coordinación de operaciones

Tareas administrativas y logísticas

A cambio se ofrece alojamiento gratuito, comidas cubiertas durante todo el programa, transporte y viajes vinculados con el servicio, formación, algunos beneficios sanitarios y una asignación para gastos personales . El traslado de ida y vuelta al hogar del voluntario también está cubierto.

El programa está orientado a jóvenes adultos.

Entregarán más de 7,300 dólares al terminar el programa

Al completar el período de servicio, se otorga acceso a la Beca Educativa Segal Americops, cuyo beneficio actual supera los 7,300 dólares y puede utilizarse para

Estudios futuros

Matrículas educativas

Pago de préstamos estudiantiles calificados

Asimismo, se explica que los participantes podrían acceder a una red de empleadores y programas educativos vinculados a AmeriCorps.

Qué requisitos piden a los voluntarios para poder inscribirse y viajar por Estados Unidos

Para poder ser elegible para el beneficio será necesario

Tener entre 18 y 24 años

Ser ciudadano estadounidense

Estar disponible para servir durante 10 o 11 meses a tiempo completo

Aprobar satisfactoriamente una prueba inicial de detección de drogas

Tener disposición para viajar frecuentemente por el país

Las inscripciones se realizan mediante el portal MyAmeriCorps