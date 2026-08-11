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FEMA y AmeriCorps están buscando constantemente voluntarios que se inscriban a un programa de servicio destinado a viajar por distintas partes de Estados Unidos mientras se colabora con la gestión de emergencia y la asistencia a la comunidad frente a desastres ambientales.
Este programa, conocido como FEMA Corps tiene una duración de casi un año (10-11 meses) y durante este período se cubren gastos alimentarios, traslados y alojamiento. Al finalizar, se entregan más de 7,300 dólares para utilizar en gastos educativos.
Estas son las tareas que deberían realizar los voluntarios
Esta colaboración entre la Agencia Federal Para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el programa de servicio voluntario AmericoCorps NCCC tiene como fin que los participantes se unan a equipos para desplazarse por diferentes regiones del país y apoyar actividades relacionadas con
- Gestión de emergencias
- Planificación de misiones
- Respuesta y recuperación ante desastres
- Coordinación de operaciones
- Tareas administrativas y logísticas
A cambio se ofrece alojamiento gratuito, comidas cubiertas durante todo el programa, transporte y viajes vinculados con el servicio, formación, algunos beneficios sanitarios y una asignación para gastos personales. El traslado de ida y vuelta al hogar del voluntario también está cubierto.
Entregarán más de 7,300 dólares al terminar el programa
Al completar el período de servicio, se otorga acceso a la Beca Educativa Segal Americops, cuyo beneficio actual supera los 7,300 dólares y puede utilizarse para
- Estudios futuros
- Matrículas educativas
- Pago de préstamos estudiantiles calificados
Asimismo, se explica que los participantes podrían acceder a una red de empleadores y programas educativos vinculados a AmeriCorps.
Qué requisitos piden a los voluntarios para poder inscribirse y viajar por Estados Unidos
Para poder ser elegible para el beneficio será necesario
- Tener entre 18 y 24 años
- Ser ciudadano estadounidense
- Estar disponible para servir durante 10 o 11 meses a tiempo completo
- Aprobar satisfactoriamente una prueba inicial de detección de drogas
- Tener disposición para viajar frecuentemente por el país
Las inscripciones se realizan mediante el portal MyAmeriCorps