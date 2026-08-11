La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 11 de agosto

El clima en España se caracteriza por una situación de estabilidad en gran parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, Galicia y algunas zonas del Mediterráneo comenzarán con cielos nubosos, brumas y probables bancos de niebla matinales, aunque tenderán a despejarse.

Por la tarde, se desarrollará nubosidad en montañas del norte peninsular, con probabilidades de tormentas o chubascos, principalmente en el Pirineo oriental. Las temperaturas máximas ascenderán en la mitad occidental y norte, superando los 35 grados en diversas zonas y alcanzando los 40 en el Guadalquivir.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

En Madrid, cielos poco nubosos o despejados, vientos flojos variables con predominio del suroeste en las horas centrales y temperaturas entre 19 y 37 °C.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

El clima en Andalucía tendrá cielos mayormente despejados con intervalos de nubes bajas en el litoral y posibles brumas o bancos de niebla. Se espera nubosidad en las sierras orientales, con posibilidad de tormentas vespertinas. Las temperaturas oscilarán entre 17 y 41 grados, con mínimas sin cambios y máximas en ascenso en el tercio occidental. Los vientos serán flojos y variables, predominando de componente oeste en la vertiente atlántica.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña para hoy se presenta con cielo poco nuboso por la mañana y nubosidad variable a partir del mediodía en la mitad norte. Se anticipan chubascos y tormentas en el Pirineo. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 38 grados, con viento flojo de dirección variable.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón se espera un clima predominantemente soleado por la mañana, con nubosidad en los Pirineos y el sistema Ibérico al mediodía. Por la tarde, hay baja probabilidad de chubascos y tormentas en el Pirineo y este de Teruel. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 17 grados y las máximas alcanzarán hasta 38 grados en la región, con vientos flojos que cambiarán a dirección sur y sureste.

El clima en Asturias se presentará con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral, mientras que en la Cordillera habrá nubosidad de evolución y posibles precipitaciones débiles. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 31 grados, con mínimas en ligero aumento en la Cordillera y máximas en ascenso en el interior. Los vientos serán flojos y variables, con brisas en la costa.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Se espera un día con intervalos nubosos, predominando nubes medias y altas, lo que podría traer alguna precipitación débil y aislada con tormenta. Por la mañana, se espera que el cielo se aclare y permanezca poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados de mínima y 36 grados de máxima, con noches cálidas. Habrá viento flojo del este y sureste, con brisas costeras.

Se prevé predominio de cielos nubosos en el norte de las islas, con períodos de claros en horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos y posibilidad de lloviznas en el nordeste de las islas occidentales. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 30 grados, destacándose los 30-32 °C en el sureste de Fuerteventura y medianías del sur y este de Gran Canaria. Se espera viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en ciertas zonas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, intervalos nubosos con nubes bajas por la mañana y al final del día, temperaturas sin cambios salvo máximas muy altas en el interior de Valencia y viento flojo variable tendiendo a componente este en las horas centrales.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León estará poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en el extremo nororiental y posibilidad de nubosidad de evolución diurna en las zonas de montaña del norte; las temperaturas oscilarán entre los 12 y 37 grados, con un ligero ascenso y el viento será variable y flojo, con algunos intervalos moderados.

Cielos poco nubosos o despejados, sin cambios significativos de temperatura; máximas de 37-38 grados en La Mancha, el resto de Albacete y en los valles del Tajo y del Guadiana, con vientos flojos variables y predominio del suroeste a partir del mediodía.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Madrid: cielos poco nubosos o despejados, temperaturas sin cambios (máx. 29°C, mín. 21°C) y vientos flojos de oeste girando a este por la tarde.

En Melilla, cielos poco nubosos o despejados con polvo en suspensión, vientos flojos variables con brisas y temperaturas con pocos cambios: máxima 32 ºC y mínima 26 ºC.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Intervalos de nubes bajas y brumas al inicio y final del día, con nubosidad en las montañas y posibles lluvias débiles en el este, temperaturas mínimas de 16 grados y máximas alcanzando los 35 grados. Vientos flojos del norte en las horas centrales. Por otro lado, el clima en Navarra tendrá intervalos de nubes bajas y brumas en el norte, con temperaturas mínimas de 16 grados y máximas que alcanzarán los 35 grados.

En La Rioja, cielo poco nuboso con nubes bajas a primeras horas en el oeste y nubosidad de evolución en la Ibérica; mínimas sin cambios, máximas en ligero a moderado ascenso y brisas flojas con intervalos moderados.