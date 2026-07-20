En Estados Unidos , las normativas que rigen a los conductores mayores de 65 años están experimentando modificaciones. Varios estados han implementado nuevas regulaciones que establecen plazos definidos para renovar la licencia de conducir, con el propósito de asegurar que los datos estén actualizados y promover la seguridad vial.

En Arizona, la normativa ya está en efecto y afecta a miles de ciudadanos que deben realizar el trámite dentro de un plazo estipulado. Aquellos que excedan el tiempo pierden el derecho a renovar y estarán obligados a solicitar una nueva licencia desde cero.

Cambian las licencias: los adultos mayores no podrán renovarla como siempre

En el estado de Arizona, los ciudadanos mayores de 65 años deben proceder a la renovación de su licencia cada cinco años, dentro de los seis meses previos a la fecha de vencimiento, tal como lo establece la División de Vehículos Motorizados ( MVD ).

Si la licencia caduca y no se realiza la renovación en el tiempo estipulado, no podrá ser extendida, incluso si la persona aún se encuentra capacitada para conducir. En tal situación, el nuevo trámite únicamente puede efectuarse de forma presencial en una oficina o centro autorizado y es necesario presentar:

Un documento que acredite la ciudadanía (por ejemplo, pasaporte o certificado de nacimiento).

Dos comprobantes de domicilio (factura o extracto bancario).

Tarjeta del Seguro Social o licencia vigente.

En el estado de Arizona, los mayores de 65 años deben renovar su licencia cada cinco años. Foto: El Cronista.

Todas las multas y sanciones para los conductores que no hicieron este trámite a tiempo

Quienes no realicen el trámite dentro del plazo deberán iniciar una solicitud completamente nueva, cumpliendo todos los pasos como si fuera la primera vez. Esto incluye nueva foto, formularios y pago de tarifas .

Además, conducir con una licencia vencida es ilegal y puede acarrear sanciones severas: multas de hasta USD 750, así como hasta cuatro meses de prisión o dos años de libertad condicional.

Por esta razón, las autoridades sugieren renovar con un mínimo de seis meses de anticipación para evitar la pérdida del permiso y la necesidad de comenzar el proceso desde cero.