Para viajar fuera de Estados Unidos es importante que todos los ciudadanos sepan, en primera instancia, cuáles son todos los documentos necesarios para evitar problemas. La principal pregunta se enfoca en aquellas madres que viajan únicamente con sus hijos menores de edad y sin la compañía del otro adulto responsable. El Departamento de Estado especifica a través de sus normativas y en su sitio web el documento fundamental que se debe presentar en esta situación, la cual puede variar dependiendo el destino. De acuerdo con el Gobierno estadounidense, un ciudadano menor de edad que viaje al extranjero debe contar con un pasaporte válido. No obstante, la legislación federal no obliga a presentar un permiso escrito del otro progenitor para abandonar el territorio estadounidense. A pesar de ello, el propio Departamento de Estado recomienda llevar una carta de consentimiento firmada y notarizada por el padre o madre que no viaja, especialmente cuando el menor sale del país con solo uno de sus padres o con otro adulto. El motivo principal es prevenir casos de secuestro parental internacional y evitar demoras o inconvenientes en controles migratorios extranjeros. La carta o permiso notariado suele exigirse por tres razones principales: Muchos países aplican controles estrictos cuando un menor viaja con un solo progenitor. Las autoridades migratorias pueden solicitar documentación adicional para confirmar que el viaje cuenta con la autorización del otro padre o tutor legal. Diversos destinos internacionales requieren una carta de autorización del otro progenitor para permitir el ingreso de un menor acompañado por un solo adulto. Entre ellos se destacan: Cada país establece sus propios requisitos migratorios, por lo que el Gobierno de Estados Unidos recomienda consultar previamente la embajada o el consulado del país de destino antes de viajar. Si una madre viaja con su hijo menor a un país que exige la carta de consentimiento y no presenta la documentación requerida, las autoridades migratorias pueden: