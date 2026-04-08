Al cierre de mercados de este miércoles, 8 de abril de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7467. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.74%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una caída del -1.24%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 1.38% en su valor. Esta evolución refleja la volatilidad a corto plazo frente a una tendencia más estable a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 7.05%, es mayor que la volatilidad anual del 6.67%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos cuatro días. Este aumento se refleja en un -1 positivo, lo que indica que la moneda ha ganado valor de manera constante. A pesar de la tendencia positiva, es importante monitorear factores económicos que puedan influir en su estabilidad a largo plazo. Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.